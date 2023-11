Collegamento aereo Brindisi-Praga | da giugno 2024 Smartwings

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 3, la compagnia aereaavvierà collegamenti di linea tra, in Italia. La linea, che rappresenta una novità assoluta per l’aeroporto del Salento, sarà operativa due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. “L’annuncio del nuovotranon deve sorprendere – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria ...