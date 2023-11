Civitavecchia | il 23 novembre quarta edizione della giornata di donazione del sangue

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 novembre 2023)– La consigliera Elisa Pepe comunica che per il quarto annosi mobiliterà per unastraordinaria dedicata alladel. La manifestazione, organizzata dai comitati cittadini di Avis e Croce Rossa Italiana, dà appuntamento a tutti i civitavecchiesi il 23prossimo, in piazza Guglielmotti, dove dalle 7:30 alle 11:30 stazionerà un’autoemoteca per raccogliere ile informare i cittadini. In attesa del giorno stabilito ci si può nel frattempo prenotare, telefonando al 389 3427776. Per informazioni si può scrivere a.comunale@avis.it.