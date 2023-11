Cinghia sempre più stretta per gli italiani Consumi | alimentari e non | in calo anche a settembre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023)peggio. Prosegue la discesa deidelle famiglie italiane strette tra prezzi che corrono e stipendi immobili. L’Istat segnala oggi che inle vendite al dettaglio sono scese dello 0,3% in valore rispetto ad agosto e dello 0,6% in volume. Rispetto al2022 invece si è speso l’1,3% in più ma si è comprato il 4,4% in mendo in quantità. L’Istat spiega che la flessione congiunturale (ossia rispetto al mese prima) delle vendite al dettaglio aè “determinata da entrambi i settori merceologici“, beni(-0,2% in valore e -0,6% in volume) e non(rispettivamente -0,5% e -0,6%). “A livello tendenziale (cioè in confronto allo stesso mede dell’anno prima, ndr), si continua a registrare un aumento delle vendite in valore, ...