Cina | Zhejiang | Wuzhen ospita Light of Internet Expo 2

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tongxiang, 08 nov – (Xinhua) – Visitatori apprendono informazioni sul sistema domestico smart presso lo stand di Huawei durante laof, nella provincia orientale cinese dello, ieri 7 novembre 2023. La fiera ha preso il via ieri nella citta’, con diverse zone espositive a tema, come l’intelligenza artificiale e la tecnologia digitale, e con zone espositive caratteristiche, come l’area espositiva estera. (Xin) Agenzia Xinhua