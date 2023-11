Cina | WIC 2023 | Xi interviene in collegamento video a vertice Wuzhen

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pechino, 08 nov – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi e’ intervenuto alla cerimonia di apertura deldidella World Internet Conference (WIC)in. Nel suo discorso, Xi ha sottolineato che la comunita’ internazionale deve approfondire gli scambi e la cooperazione pratica per portare avanti insieme la creazione di una comunita’ dal futuro condiviso nel cyberspazio verso una nuova fase. Xi ha esortato a dare priorita’ allo sviluppo, per far si’ che i frutti dello sviluppo di Internet portino beneficio a un maggior numero di Paesi e di persone. Esortando a costruire un cyberspazio piu’ pacifico e sicuro, Xi ha sottolineato la necessita’ di rispettare la cyber-sovranita’ e le modalita’ di governance di Internet di ciascun Paese, nonche’ la ...