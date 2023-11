Cina | vertice WIC | Paese rafforzera’ ancora ruolo globale di cyberspazio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pechino, 08 nov – (Xinhua) – La cittadina fluviale cinese di Wuzhen e’una volta sotto i riflettori del mondo, grazie all’inaugurazione, oggi, deldi Wuzhen della World Internet Conference (WIC). A tema “Creare un mondo digitale inclusivo e resiliente a beneficio di tutti: creare una comunita’ dal futuro condiviso nel”, ildi quest’anno presentera’ una serie di esposizioni, premi ed eventi di inaugurazione di progetti, oltre a 20 sotto-forum. Inaugurata nel 2014, la WIC si e’ tenuta nella cittadina della provincia dello Zhejiang per nove anni consecutivi, con un totale di quasi 12.000 partecipanti provenienti da 172 Paesi e regioni. Ilha prodotto una serie di risultati, come un documento concettuale e un’iniziativa per la creazione congiunta di una ...

... ruolo die Iran. I ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, fanno il punto sulle guerre in corso e daldi Tokyo, ...

La Cina accoglie Orbán come unico leader dell'UE al vertice della ... EURACTIV Italia

Cina: domani a Pechino il terzo forum sulla Nuova via della seta, Xi e Putin protagonisti Agenzia Nova

Nel documento finale della ministeriale di Tokyo non solo si chiede ai coloni israeliani di evitare atti di violenza “che poi si ritorcerebbero contro Israele stessa", ma si indica una strategia anche ...Tokyo, 8 nov. (Adnkronos) - "L'accordo con l'Albania sui migranti rispetta tutte le norme comunitarie, punta ad avere la massima sicurezza e fa in modo che chi non ha diritto a entrare in Italia, non ...