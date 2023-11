Cina | Hangzhou | Parco delle rovine archeologiche di Liangzhu 2

(Di mercoledì 8 novembre 2023), 08 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 7 novembre 2023, mostra un sito di accesso aldella citta’ di, a, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang. Lesono state riconosciute a livello mondiale come testimonianza dell’esistenza di almeno 5.000 anni di civilta’ cinese. Sono state inserite nell’elenco del patrimonio mondiale come sito culturale nel 2019. (Xin) Agenzia Xinhua

Un nuovo Smart District cinese firmato Foster + Partners per la città di Hangzhou Rinnovabili

Stellantis in Cina, accordo sull'elettrico: 1,5 miliardi per il 21% di Leapmotor Sky Tg24

Non ci saranno squadre italiane al Mondiale per Club 2023 di volley femminile, che andrà in scena ad Hangzhou (Cina) dal 13 al 17 dicembre. Conegliano non potrà difendere il titolo conquistato lo scor ...Hangzhou, 06 nov - (Xinhua) - Lo Zhejiang e' tra i leader nella spinta alla vitalizzazione rurale del Paese, con grandi sforzi compiuti per proteggere ...