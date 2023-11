Ciclismo | Cordiano Dagnoni | “Una stagione da ricordare | grande lavoro da parte di tutti”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unaannata per ilitaliano: 120 medaglie di cui 48 d’oro ottenute fra tutte le rassegne e tutte le discipline per le due ruote italiane. Segno di une di una tradizione sempre più florida per questo sport nel nostro paese. A fare un’analisi di fineè il presidente della FCI,. Queste le sue parole: “È il secondo miglior risultato di sempre. In tre anni di mandato dell’attuale Consiglio federale ilazzurro è passato da una media di 71 medaglie adel precedente quadriennio a 115“. “I numeri confermano l’ottimorealizzato non solo dagli atleti ma anche da tutte le altre componenti: dai tecnici ai dirigenti, dai collaboratori ai partner tecnici ...