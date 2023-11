“Ci sono ordigni alla motorizzazione” | lancia allarme bomba per non fare l’esame di guida | denunciato 42enne

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unrmeper nondi. È quello che avrebbeto ieri mattina undi Cisterna di Latina, costringendo le forze dell’ordine a evacuare gli uffici delladi Latina. Dopo aver constatato che si trattava di un falsorme, gli agentiriusciti a rintracciare l’uomo grazie alle telecamere di sorveglianza. Ilper procuratorme ed interruzione di pubblico servizio, ha dichiarato ai poliziotti che avrebbe dovuto sostenerediquella stessa mattina, ma temeva di perdere la possibilità di sostenerlo perché non era riuscito a pagare il corso di ...

"Attenzione cidegliesplosivi nel magazzino e negli uffici della motorizzazione civile di Latina". Questa la chiamata anonima che la questura di Cisterna di Latina ha ricevuto attorno alle 8 del ...

Piacenza, disinnescate due bombe in sicurezza | Ministero dell'Interno Ministero dell'Interno

Israele in una settimana ha usato contro Gaza lo stesso numero di bombe sganciate in un anno dagli Stati Uniti in Afghanistan WIRED Italia

“Attenzione ci sono degli ordigni esplosivi nel magazzino e negli uffici della motorizzazione civile di Latina”, avrebbe detto nella telefonata alla questura di Latina, secondo quanto riporta La ...Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai poliziotti del commissariato di Cisterna per aver falsamente denunciato la presenza di alcuni ordigni esplosivi dentro la sede della ...