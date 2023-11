Ci dobbiamo aspettare una Rai a tecnologia 5G broadcast? Sì | ma come e quando?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In assenza di veri e propri criteri e di veri e propri dati numerici – che possono essere considerati gli unici elementi realmente oggettivi per determinare obiettivi e traguardi di un progetto – non ci resta che aggrapparci ai termini tecnici più specifici che sono stati utilizzati all’interno del contratto di servizio che dovrebbe disciplinare la Rai (e i suoi target) dal 2023 al 2028.la Rai parla di nuove tecnologie che vengono adottate per uniformare il servizio pubblico alle principali innovazioni, emerge con chiarezza che – per facilitare la distribuzione dei servizi televisivi nei confronti dell’utenza mobile – il servizio pubblico sperimenterà lo standard 5G. Non si specifica con quali obiettivi e con quali scopi precisi, ma – quantomeno – possiamo indicare cosa questa cosa significhi. LEGGI ANCHE > Rai CRITS dovrebbe ...