Chi l' ha visto | stasera in tv | le anticipazioni e i casi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Va in onda oggi, mercoledì 8 novembre 2023, dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di "Chi l'ha?", condotta come sempre da Federica Sciarelli. Si parla della riapertura della Chiesa di Potenza, scenario del delitto di ELisa Claps. Spazio anche per idi Pierina Paganelli e Domenico...

Ma presto le cose potrebbero cambiare,che il vaccino contro la bronchiolite è in arrivo ... leggi anche Vaccino antinfluenzale 2023 - 2024: quando va fatto, aè consigliato e quanto costa ...

"Chi l'ha visto" va a Potenza - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Caso Elisa Claps, riapre la chiesa dove fu uccisa e infuria la polemica Libero Magazine

Ancora un appuntamento di Chi l’ha visto farà compagnia al pubblico del terzo canale della Rai nella prima serata di oggi, mercoledì 8 novembre, a partire dalle 21.20, come sempre subito dopo la fine ...Tutto pronto per un’altra puntata di Chi l’ha visto su Rai 3 in compagnia della conduttrice Federica Sciarelli che arriverà puntuale alle 21.20 di stasera per ‘rispolverare’ casi di cronaca nera rima ...