Cher si racconta a Vanity Fair | ecco la sua intervista 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023), è la protagonista del nuovo numero dila suaMilano, 7 novembre 2023 – L’ultimo mito immortale del pop, icona globale con oltre 60 anni di carriera,ilyn Sarkisian LaPierre, in arte, è la protagonista del nuovo numero diin edicola dall’8 novembre. In un’intervista esclusiva curata dal direttore Simone Marchetti, la star sia ruota libera: dal tempo che passa alla politica, dal suo amore per le parrucche al corpo delle donne, dal suo matrimonio con Sonny Bono fino ad arrivare al suo nuovo amore Alexander. Una vita avventurosa vissuta come «un lungo giro sugli autoscontri. Se non fossi un po’ fuori di testa e infantile, non sarei qui». E dalle relazioni ...