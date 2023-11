Champions | Pioli ' Milan sforzo eccezionale | grande serata'

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Abbiamo giocato con il giusto spirito. Abbiamo fatto unoper rimontare unasquadra. Complimenti ai ragazzi. Era una partita importante per il girone, non è deciso niente, ...

Può essere un campione - spiega- ma dipende solo da lui. Ha fatto una partita eccezionale come tutti, non solo a livello di qualità, ma anche di voglia". . . 7 novembre 2023

Video Milan-Psg, Pioli in conferenza: "Bivio Champions" La Gazzetta dello Sport

Champions: Milan-Psg DIRETTA e FOTO - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Milan vince un’importante partita contro il Psg e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di Champions League. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ...Sulle differenze tra Champions e campionato: "Non è un Milan diverso. Non siamo stati in difficoltà contro Juve e Napoli, abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Stasera abbiamo speso tanto, ma ...