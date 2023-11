Champions | occasione sprecata Napoli | 1 - 1 con l' Union Berlino

(Di mercoledì 8 novembre 2023)inLeague per il. Allo stadio Maradona, la squadra di Garcia fa 1 - 1 con l', fanalino di coda nel gruppo C, ma resta comunque in corsa per la ...

Dopo due clamorose occasioni in 30 secondi fallite da Zielinski prima e ... Sheraldo Becker ma nulla può sul tap in di Fofana che festeggia così il primo gol in Champions. Trafitto al cuore, il Napoli ...La prima occasione è capitata a Zelinski (17’), il cui tiro da ... Sfortunato il difensore brasiliano, che aveva già colpito la traversa in Champions contro il Real Madrid. Ma gli azzurri non si sono ...