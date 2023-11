Champions | Milan - Psg 2 - 1

(Di mercoledì 8 novembre 2023)- Paris Saint Germain 2 - 1 in una partita della quarta giornata del gruppo F diLeague. Francesi in vantaggio con l'ex interista Skriniar al 9'. Poi ci pensano Leao (12') e Giroud a ...

... prima la contestazione all'ex Gigi Donnarumma , accolto con migliaia di banconote 'false' con il suo volto e la scritta 'Dollarumma', e il gol dell'ex nerazzurroSkriniar ; poi il gol di Leao, ...

Champions League, la classifica del Girone F: Dortmund primo, Milan terzo Milan News

Il Milan torna grande in Champions: il gol di Skriniar non abbatte i rossoneri, che ribaltano il Paris Saint-Germain con Leao e Giroud. Delirio a San Siro, contestato Donnarumma. Ammoniti: Nieuwkoop ...Milano, 7 nov. - (Adnkronos) - Impresa del Milan che sconfigge 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain, trascinato dal pubblico di San Siro. Di Leao al 12' e Giroud al 50' le reti dei padroni di casa ch ...