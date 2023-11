Champions League | risultati e classifiche di oggi | già due qualificate

AGI - Il Milan esce dalla crisi e nella serata più delicata di questa prima parte di stagione ottiene un preziosissimo successo incontro il Paris Saint Germain . A San Siro finisce 2 - 1 in rimonta grazie alle reti di Leao e Giroud , che rendono vano l'iniziale vantaggio dell'ex Inter Skriniar. Si tratta della ...

Milan-Paris Saint Germain 2-1 in una partita della quarta giornata del gruppo F di Champions League. Francesi in vantaggio con l'ex interista Skriniar al 9'. Poi ci pensano Leao (12') e Giroud a ...La Lazio conquista una vittoria fondamentale in ottica qualificazione battendo di misura 1-0 il Feyenoord nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In una partita decisamente ...