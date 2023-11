Champions League | probabili formazioni Salisburgo-Inter | 4 cambi per Inzaghi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Primo match point qualificazione per l’che mette gli ottavi di finale dinel mirino. I nerazzurri, di scena questa sera sul campo del, in caso di vittoria salirebbero a 10 punti in classifica con 2 gare da giocare e 6 punti complessivi da poter raccogliere, lasciando gli austriaci o eventualmente il Benfica in caso di vittoria a -7. Resterebbe aperto solo il discorso per il primo posto con la Real Sociedad, anch’essa prima a quota 7 con i nerazzurri. Simonea 4 titolari: in difesa, complice l’assenza di Pavard per infortunio, schierato Bisseck da titolare; Darmian prende il posto di Dumfries a destra, Carlos Augusto di Dimarco a sinistra; in attacco Sanchez farà rifiatare Lautaro Martinez....