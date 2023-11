Champions League | frena il Napoli | è solo pari contro l’Union I top e i flop della gara

Leggi su notizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il mercoledì delle italiane disi apre con ildelBerlino. La qualificazione ad oggi non sembra a rischio. Ancora una prestazione deludente deldi Rudi Garcia. In questa quarta giornata dii partenopei non sono andati oltre l’1-1Berlino. Ilnon va oltre il pareggioBerlino – Notizie.com – © LapresseUn punto che, ad oggi, non mette a rischio il secondo posto in classifica (il Braga è a -4 e deve giocareil Real),ma che continua a far traballare la panchina di Rudi Garcia. Partital’Empoli decisiva? Il ...