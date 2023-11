Champions | Lazio - Feyenoord 1 - 0

(Di mercoledì 8 novembre 2023)batte1 - 0 (1 - 0) in un match del Gruppo E valido per la quarta giornata della fase a gironi dellaLeague. Biancocelesti in gol al 46' con Immobile che sigla la rete numero ...

Vincono, City e Atletico Vince in casa e ottiene una vittoria fondamentale per il cammino inanche la, che stende 1 - 0 il Feyenoord grazie al gol di Ciro Immobile (200 reti in ...

LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE: vincono Milan e Lazio, Haaland implacabile TUTTO mercato WEB

La Lazio ha sempre subito gol nelle ultime 22 partite di Champions League: è la striscia aperta più lunga tra le squadre che partecipano a questa edizione del torneo. La Lazio non ha vinto alcuna ...C'era anche l'ex componente degli Oasis a San Siro per la super sfida di Champions League tra Milan e PSG. Stasera in tribuna a San Siro per Milan-PSG in Champions League c'era un cantante inglese: ...