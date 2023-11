Champions | il Napoli si butta via | 1-1 con l’Union Berlino che perdeva da 12 partite

Rudi Garcia commenta- Union Berlino, finita 1 - 1 . Ecco tutte le parole del tecnico al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C dellaLeague.

Napoli, problemi per Lobotka in Champions: cambio obbligato Fantacalcio ®

Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League (10V, 3N), segnando in media 2.4 gol a partita nel periodo (36 reti in 15 match). Il Napoli ospita l'Union ...Il Napoli è sceso in campo con la consapevolezza di giocarsi ... Sfortunato il difensore brasiliano, che aveva già colpito la traversa in Champions contro il Real Madrid. Ma gli azzurri non si sono ...