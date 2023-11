Cerveteri | dalla Pisana oltre 130mila euro per il restyling del Centro storico

(Di mercoledì 8 novembre 2023), 8 novembre 2023 – Un contributo regionale di138mila. È quanto si è saputo aggiudicare il Comune dicon il progetto “Fornitura di nuovi elementi di arredo urbano per l’area del”. Un finanziamento regionale, che rientra nell’ambito delle iniziative rivolte ai Comuni dell’Etruria Meridionale. Un traguardo importante per l’Amministrazione comunale, che ha visto il lavoro congiunto tra sindaco diElena Gubetti, gli assessori Matteo Luchetti e Francesca Appetiti, la dirigente Ing. Manuela Lasio, e i funzionari dell’Ufficio SUAP del Comune diFederico Ciani, Fabrizio Sale e Patrizia Patania “Si tratta di un contributo straordinario, che premia il grande lavoro di progettazione portato avanti ...

Al Cerveteri servono i tre punti , prima per il morale, poi per la classifica. Il condottiero Cicino, in panchina da meno di una settimana, ha il gravoso compito di rimettere la barca in sesto. I ...Gli etruschi, che partivano col favore del pronostico, dopo il ko di domenica sono in piena crisi. Superchi ha salutato, dal mercato invernale previsti nuovi innesti ...