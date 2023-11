Centri migranti in Albania | quanto costeranno all’Italia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il 6 novembre 2023, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha comunicato la stipula di un accordo tra l’Italia e l’riguardante la gestione dei flussi migratori. L’accordo è formalizzato in un testo composto da nove pagine e comprende un totale di quattordici articoli. Questo accordo avrà una durata di cinque anni, ma sarà soggetto a rinnovo per ulteriori cinque anni, a meno che una delle parti non notifichi entro sei mesi dalla scadenza la sua intenzione di non rinnovarlo. Le cifre dell’accordo Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato che l’accordo non richiederà l’approvazione delle Camere insi tratta di un trattato di collaborazione rafforzata tra Italia edin tema di immigrazione, già previsto dagli accordi internazionali precedenti tra i due Paesi. Con la firma di ...