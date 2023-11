_carra.jpg "Questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà; avrà un solo significato: amore universale" dissea chi gli chiedeva cosa voleva dire. 50dopo ...

Celentano, 50 anni fa Prisencolinensinanciusol, primo rap nel mondo TGLA7

Concerto-tributo a Celentano con 'I Molleggiati' sul palco il Resto del Carlino

In una lingua sconosciuta, completamente improvvisata, con un ritmo coinvolgente, facendo l'occhiolino alla musica oltreoceano, Prisincolinensinaciusol venne cantata da Adriano Celentano per la prima ...Spettacoli-Eventi: «Il premio va a chi come noi ha scelto di dedicarsi con rigore e disciplina all'insegnamento» dicono i direttori artistici di Arte in D ...