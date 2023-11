Cate Blanchett al Parlamento Ue | ‘Unhcr chiede cessate il fuoco su Gaza e Israele’ E sui migranti avverte | ‘Esternalizzazione inefficace e disumana’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ventitré minuti di discorso. Profondo e dritto al punto: quando si parla dinon bisogna perdere di vista la bussola dell’umanità. A pronunciarlo di fronte aleuropeo l’attrice, ambasciatrice di buona volontà per l’Unhcr. “Io non sono siriana non sono ucraina non provengo da Israele o dalla Palestina. Non sono politica e neppure un opinionista. Ma sono una testimone. Ho visto con i miei occhi il costo umano della guerra, della violenza e della persecuzione quando ho visitato rifugiati in tutto il mondo”, esordisce l’attrice australiana nel suo intervento. Il primo pensiero, inevitabile, va alla situazione in Medio Oriente: “Nelle ultime settimane abbiamo tutti assistito con orrore alla continua violenza in Israele e a. Il conflitto ha causato – e continua a ...