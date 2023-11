Catania | investita e uccisa a 18 anni mentre attraversa la strada | la denuncia dei cittadini

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dramma anelle scorse ore: una ragazza di 18è mortapoco lontano dal Policlinico, in viale Andrea Doria a. La ragazza a quanto pare stavando laquando un veicolo l’ha. Non si conosce ancora l’identità della 18enne che stanotte, insieme ad un uomo, hato le strisce pedonali ed è stata travolta in pieno. Sono subito arrivati soccorsi dal policlinico ma per la ragazza non c’è stato niente da fare,non si conoscono le condizioni dell’uomo. La polizia municipale etnea sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente: quando sono arrivati hanno proceduto con gli opportuni rilievi: gli occhiali della ragazza si trovavano ancora sulle strisce pedonali. Leggi ...