Caso scommesse | dirigente e calciatore indagati per usura | “nel gruppo con Fagioli”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo qualche giorno di silenzio, torna sotto i riflettori ilche ha coinvolti, fin qui, Nicolòe Sandro Tonali, attualmente inibiti per diversi mesi (stagione finita per entrambi). Altri due nomi sono venuti fuori: si tratta del direttore tecnico dell’Alessandria Ninni Corda e delCristian Anelli che hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Brescia con l’accusa di. L’accusa riguarda un presunto prestito di soldi a tassi elevatissimi (si parla del 280%) a un 28enne ex direttore sportivo di una formazione di dilettanti di Brescia, indebitatosi pesantemente a causa dellesportive. L’inchiesta, condotta dai pubblici ministeri Victoria Allegra Boga e Iacopo Berardi, è ancora alle fasi iniziali, ma attualmente sono indagate, ...

La Procura di Brescia ha avviato un'indagine sull'ex dt del Como Ninni Corda e su Cristian Anelli: avrebbero prestato soldi a tassi altissimi e favorito la diffusione della chat di scommesse illegali ...