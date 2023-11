Caso Indi Gregory | stop ai trattamenti vitali I genitori faranno ricorso

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Appaiono sempre più remote le possibilità perdi arrivare in Italia. Il tribunale inglese ha ordinato per giovedì 9 novembre alle 15, ora italiana, loaiper la piccola di 8 mesi a cui il governo Meloni ha concesso la cittadinanza italiana per far sì che venisse curata al Bambino Gesù di Roma. Respinta anche dal giudice Robert Peel la richiesta deidi riportare la bambina, affetta da una grave malattia mitocondriale, a casa, come precisa una nota dei legali per cui «il supporto vitale dideve essere rimosso presso il Queen's Medical Center di Nottingham o in un ospizio e non a casa». Dean, il papà della piccola, ha già annunciato che i legali presenteranno un ulteriore ...