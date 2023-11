Caso Grillo jr | ragazza che ha denunciato stupro di nuovo in aula

(Di mercoledì 8 novembre 2023) E’ iniziato davanti al Tribunale di Tempio Pausania il processo per il presuntodi gruppo nei confronti di unaitalo-norvegese. Alla sbarra quattroi, tra cui Ciro, il figlio del fondatore del M5S Beppe. Oggi viene risentita per il secondo giorno consecutivo lache hala violenza. Risponderà nel controesame alle domande dei legali dei 4 imputati. “Oggi ci saranno tutte le domande dei legali degli imputati e le contestazioni. E’ importante valutare la credibilità della denunciante. Il processo si gioca sulla credibilità e l’attendibilità della. Certamente ci sono elementi di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese dall’altrarispetto agli elementi ulteriori ...

(dall'inviata Elvira Terranova) -Lei, quel video “sconvolgente” non lo vuole vedere. Le immagini di quello che è accaduto nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in quel residence del Pevero in ...È iniziato nella mattina di mercoledì 8 novembre il controesame nei confronti della presunta vittima dello stupro in cui sono imputati Ciro Grillo e tre suoi amici. Una battaglia tra le parti nel ...