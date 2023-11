Caso Grillo jr | legale ragazza | ' lei finita su banco imputati | le chiedono persino come era vestita'

Tempio . Si è svolto ieri e proseguirà oggi al tribunale di Tempio, l'udienza sul: in aula la presunta vittima dello stupro del 17 luglio 2019 in casain Costa Smeralda. La giovane in data odierna dovrà rispondere alle domande dei difensori dei quattro ragazzi ...

Caso Ciro Grillo, la legale della ragazza che ha denunciato lo stupro: «È devastata, ha tentato il suicidio» Corriere TV

Caso Grillo, l'avvocata Bongiorno: "Ragazza devastata, ha tentato il suicidio" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Giallorossi in casa dello Slavia per blindare il primo posto nel girone: il successo dei cechi a 2,95, pareggio a 3,15. Gasperini e Italiano rispettivamente a 1,27 e 1,25 contro Sturm Graz e Cucaricki ...Oggi a Tempio controesame della giovane accusatrice del procedimento per violenza sessuale di gruppo in una villa di Porto Cervo ...