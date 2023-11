Caserta | beccato durante rapina aggredisce carabinieri con coltello | arrestato 25enne ghanese

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023). È stato subito bloccato daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia diunche nella tarda serata di ieri, su viale Carlo III, ha tentato di sottrarre con la forza il telefono cellulare e gli effetti personali a un 18enne di origini brasiliane. E’ accaduto nei pressi dell’incrocio con via Vivaldi a, in direzione San Nicola la Strada, quando la pattuglia deiha notato a bordo strada un uomo che in sella ad una bicicletta strattonava e colpiva violentemente un giovane presente sul posto. Nonostante i militari dell’Arma, nel sopraggiungere, avessero segnalato la loro presenza, l’uomo a bordo della bicicletta ha continuato la sua azione criminosa tentando la fuga solo dopo essersi reso conto ...