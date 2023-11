Capua | topi d’appartamento in trasferta | tre georgiani denunciati

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023). Erano le 03.00 di notte quando, in via Santa Maria la Fossa, tredomiciliati a Vibo Valentia hanno provato a introdursi furtivamente nell’abitazione di un 38enne ingegnere che, udendo dei rumori sospetti provenire dal giardino, ha allertato telefonicamente la centrale operativa dei carabinieri di. La pattuglia della sezione radiomobile impegnata in servizio di perlustrazione con compiti di prevenzione dei reati predatori, ricevuta la nota, si è recata sul posto dove ha individuato i tre malviventi – di 23, 33 e 49 anni – che hanno invano tentato di raggiungere la loro auto, parcheggiata in una piazzola in terra battuta distante circa 200 metri dal centro abitato. Per scappare il 23enne si è lanciato dal tetto dell’abitazione cadendo rovinosamente a terra da un’altezza di circa 7 metri e riportando gravi lesione ...