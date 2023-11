«Capiamo quello che abbiamo votato | con il contratto di servizio noi diamo solo un indirizzo»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ildiè uscito dalla commissione di Vigilanza Rai, pronto per essere inviato al ministero competente. La discussione politica che ha caratterizzato il voto è stata accesa e ha riservato anche delle sorprese. Si è parlato moltissimo, ad esempio, del voto favorevole del Movimento 5 Stelle, dissonante rispetto al resto delle opposizioni (il Pd, ad esempio, hacontro; Azione si è astenuta). Tuttavia, a Giornalettismo, interessa poco la dinamica politica che si è venuta a creare all’interno della commissione di Vigilanza. Ci preme molto di più sapere se, al suo interno, la questione della trasformazione della Rai in digital media company è stata prevista. La bozza deldinon lasciava grandi margini su questo aspetto; il testo finale, sebbene modificato in qualche ...