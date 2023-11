Capello | «Lazio e Milan alla Allegri | con meno possesso palla» Costacurta | «Ma il Milan ha fatto 18 tiri»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) . Pioli a Sky ha detto che è stata anche una scelta lasciare il pallone al Psg. Poiché anche laha avutodel Feyenoord (38 a 62), chiedono a Sarri se anche per laè stata una scelta. E lui ha adetto che sì, è stata anche una scekta dopo averli visti all’opera all’andata. Alloranon ha perso la possibilità di rifilare una stoccata: «Staserahanno vinto con la tattica di». Eha immediatamente replicato: «Leggo però che ilha tirato 18 volte in porta», come a dire: attenti a fare paragoni visto che la Juve a Firenze ha tirato una sola volta in porta, al massimo due. Non l’ha detto ma noi ...