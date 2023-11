Campi Flegrei | il sollevamento del suolo è legato a una sorgente deformativa  

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) AGI - Sotto la caldera dei, a circa 2 chilometri di profondità, c'è un volume cilindrico di roccia - alto 500 metri e del diametro di circa 5 chilometri - che sta giocando un ruolo importante nella fase didell'area. A suggerirlo è uno studio pubblicato sul 'Journal of Volcanology and Geothermal Research' e realizzato da studiosi dell'Università di Bologna e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Questadi deformazione era già nota per aver contribuito aldelche si è verificato nell'area deitra il 1982 e il 1984", spiega Massimo Nespoli, ricercatore al Dipartimento di Fisica e Astronomia 'Augusto Righi' dell'Università di Bologna e primo autore dello studio. "I ...