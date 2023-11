Cambia tutto | la decisione di Papa Francesco

Leggi su notizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha preso unamolto importante e che rappresenta una svolta per la Chiesa. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta. Se non è una svolta per la Chiesa, poco ci manca. Il Vaticano, infatti, ha deciso di aprire a trans e gay. Stando a quanto riferito da TgCom24,ha dato il via libera ad alcune indicazioni cheno completamente rispetto al passato. Lasorprendente di– Notizie.com – © AnsaInfatti, secondo un documento pubblicato dal Dicastero per la Dottrina della Fede, i trans e i gay possono essere testimoni di nozze, padrini e madrine, con i primi che ora possono ance chiedere di ricevere il battesimo. L’unica indicazione riguarda il fatto che devono “condurre ...