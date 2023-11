Calhanoglu | «Vogliamo solo vincere | siamo uniti! Un obiettivo»

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha detto la sua prima di Salisburgo-Inter, match di Champions League. Il turco sprona i compagni e parla di unione. UNITI ? A Mediaset Infinity, parla Hakanprima di Salisburgo-Inter: «Oggi, non conta chi fa gol.passare, sarà difficile, mapreparati bene. Sempre bene fuori casa, le statistiche parlano da sole. Noiuniti, tutti abbiamo un. Tutti ridono, sono positivi e sono contenti. Per il mister e lo staff non è facile decidere chi gioca o meno, ma la cosa più importante è rimanere uniti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

La rete di Sanchez e il rigore dihanno vanificato il momentaneo pareggio di Gloukh, ... Negli ultimi anni, hanno dato grandi soddisfazioni ai tifosi, ma domani noivincere. Inter ...

Calhanoglu: “Vogliamo lo scudetto. Asllani è forte”. Poi su Lukaku si rabbuia: “Non voglio…” fcinter1908

Inter-Roma 1-0, surreale Calhanoglu: “Lukaku Non voglio commentare” Pianeta Milan

Mi sono stati vicini tutti, in particolare Calhanoglu: è stato sempre con me ... Sono emozioni, tornare a casa e giocare qui: ma io gioco per l'Inter e per la maglia, vogliamo vincere. Prima e dopo ...Calcio ora per ora Gerhard Struber è pronto ad affrontare l'Inter nella sfida di Champions League in programma in Austria nella serata di mercoledì 8 novembre. Il tecnico si è espresso ai microfoni di ...