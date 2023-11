Calhanoglu | «Ho fame e voglia di vincere! Oggi Inter preparata»

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nel pre-partita di Salisburgo-, Hakanrisponde alle domande dei giornalisti sul match di Champions League. MIGLIORARE – È tempo di un’altra importante notte di Champions League per l’. Prima della sfida contro il Salisburgo Hakandichiara su Sky Sport 24: «Credo che sarà la sfida sarà simile a quella d’andata. L’unica cosa è che loro giocano a casa e i tifosi gli daranno forza. Lo sappiamo, ci siamo incontrati due tre volte. Ma noi siamo preparati bene e credo che le nostre statistiche fuori casa parlano da sole. Fuori abbiamo sempre giocato bene e siamo pronti. Cercherò di dare sempre tutto in campo, hodi vincere. Sono sempre concentrato sul migliorare perché voglio sempre migliorare, quello per me è importante. Come dico spesso, c’è ...

Dal gol in poi l'Inter sembra sbloccarsi e si riaffaccia in avanti ancora con, che ci ... Il Toro però hae un istante dopo trova la gioia del gol. Dal limite dell'area si sposta la ...

Calhanoglu a Sky: "Mi aspetto una gara simile a San Siro. Il mio miglioramento Ho sempre fame" Fcinternews.it

L'Inter vince al Gewiss e allunga in vetta: Calhanoglu e Lautaro ... Calciomercato.com

Lunga intervista sulle colonne de La Stampa con l'attaccante Valeri Bojinov, ex sia della Juventus che della Fiorentina, in vista del confronto di.L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha commentato la corsa al vertice in campionato, in un'intervista a TV Play: "Per Inter e Juventus non è una mini ...