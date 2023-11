Calenda e Renzi | il divorzio definitivo del Terzo Polo | Azione migra nel Misto

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Iltrae Italia Viva è ufficiale. L’accordo trovato in Giunta del Regolamento del Senato sancisce la migrdei quattro senatori del partito guidato da Carlonel gruppo. I sette parlamentari, seguaci di Matteoinvece, restano nel gruppo autonomo che potrà poi cambiare nome.: l’accordo in Senato L'articolo proviene da Il Difforme.

... che si erano presentati insieme alle Politiche di settembre 2022 per poi dividersi dopo la rottura (lo scorso aprile) del patto tra. Italia viva è arrivata allo strappo forte della ...

Renzi e Calenda, accordo sul divorzio al Senato: il gruppo resta a Italia Viva, Azione finisce nel Misto Il Fatto Quotidiano

Il lodo La Russa sui soldi. Così Renzi e Calenda sono riusciti a ... L'HuffPost

Non sarà creato un nuovo gruppo ma resta in campo «quello di inizio legislatura», composto dai sette senatori di Matteo Renzi. I quattro di Carlo Calenda, invece, migreranno. L’ex ministro: «Habemus ...Non è così per le formazioni di Matteo Renzi e Calenda, uniti alle urne sotto il simbolo Iv-Azione-Renew Europe. Inoltre, viene spiegato da ambienti della Giunta all’Adnkronos, “un conto è deliberare ...