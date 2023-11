(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Zero chance", taglia corto il vicepresidente Marcos Braz RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Zero chance". Marcos Braz, vicepresidente del, non ci gira troppo intorno e smentisce i rumors arrivati dall'Inghilterra su un possibilecol Manchester United: stando al "Mirror", infatti, i Red De

"Zero chance", taglia corto il vicepresidente Marcos Braz RIO DE JANEIRO (BRASILE) - "Zero chance". Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, non ci gira troppo intorno e smentisce i rumors arrivati ...

Calciomercato: ManUtd. Flamengo chiude a scambio Gabigol-Antony sport.tiscali.it

Lo sceicco Al-Thani rinuncia al Man Utd, Zilliacus: 'Adesso uniamo ... Calciomercato.com

'Zero chance', taglia corto il vicepresidente Marcos Braz RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - 'Zero chance'. Marcos Braz, vicepresidente ...Il calciomercato Juve non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in pro ...