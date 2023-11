(Di mercoledì 8 novembre 2023), 8 nov. (Adnkronos) - Sarà l'arbitro Davidedi Imperia a dirigere iltra, valido per la 12esima giornata diA in programma domenica 12 novembre alle ore 18. Bindoni e Tegoni saranno i guardalinee, Colombo quarto uomo con Irratti al Var e Paganessi Avar.

Simpatico siparietto a Napoli . Questa mattina Leonardo Bonucci sul lungomare di Napoli, dove alloggia l'Union Berlino in vista della gara del Maradona, ha incrociato alcuni tifosi del Napoli che ...

Calcio: Serie A. Massa arbitra Lazio-Roma, Inter-Frosinone a Dionisi sport.tiscali.it

Calcio: Serie A, Massa arbitra il derby Lazio-Roma La Sicilia

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Sarà l'arbitro Davide Massa di Imperia a dirigere il derby tra Lazio e Roma, valido per la 12esima giornata di Serie A in programma domenica 12 novembre alle ore 18. Bindoni ...Il presidente della Lazio in una lunga intervista ha trattato tanti temi, ha parlato anche di mercato e del futuro di Ciro Immobile ...