Calcio | Meluso | ' rinnovo Osimhen? Trattativa andata per le lunghe | vedremo strada facendo'

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Napoli, 8 nov. - (Adnkronos) - "è rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima possibile. Fiducia per il? Ne stiamo parlando da qualche mese, è unache èun po' per le". Così il direttore sportivo del Napoli Mauroal microfono di Infinity, prima del match di Champions League contro l'Union Berlino allo stadio 'Maradona'.

Prima della partita che vedrà il Napoli impegnato nella sfida di Champions League contro l'Union Berlino, squadra che arriva 12 sconfitte consecutive, il DS del club azzurro Mauro, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ' E' una partita difficile, non dobbiamo pensare che sia una passeggiata. L'Union sta passando un momento difficile e delicato, ma all'andata ci ...

Così il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso al microfono di Infinity, prima del match di Champions League contro l'Union Berlino allo stadio 'Maradona'."Chi lo sa Così è la vita, non sai cosa succederà domani. Forse posso restare qui fino alla morte, ma nel calcio non si sa mai. È un club, se un giorno non lavoro e il club mi vuole, perché no" ...