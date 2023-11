Calcio | Infantino fa gli auguri a Mazzola per i suoi 81 anni | ' cresciuto nel nome del padre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Figlio del grandissimo Valentino, capitano e simbolo del Grande Torino, èneldel. Tanti ad Alessandro, per tutti Sandro, calciatore di enorme classe e persona di spiccata umanità". Questo il messaggio in una storia su Instagram, il presidente della Fifa Gi, con tanto di foto del grande giocatore azzurro per fare glidi buon compleanno a Sandroche oggi compie 81. "Oltre ad avere un sensazionale fiuto per il goal e ad essersi distinto come giocatore dell'Italia, è un simbolo di fedeltà, avendo giocato per 17 stagioni - la sua carriera intera - con la maglia dell'Inter" ,ha aggiunto