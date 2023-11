Calcio | Champions | Leao e Giroud rimontano il Psg | il Milan torna in corsa per gli ottavi

(Di mercoledì 8 novembre 2023)o, 7 nov. - (Adnkronos) - Impresa delche sconfigge 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain, trascinato dal pubblico di San Siro. Dial 12' eal 50' le reti dei padroni di casa che rispondono al gol di Skriniar al 9'. Vittoria cruciale, la prima in questo girone diLeague, per i ragazzi di Pioli cheno innel gruppo F per la qualificazione aglidi finale. Ora nella classifica del girone guida il Borussia Dortmund con 7 punti, uno in più del Psg, due dele tre del Newcastle, una situazione incertissima a due giornate dalla fine. In avvioscalda il mancino dalla distanza, palla smorzata che finisce comoda tra le mani di Donnarumma, grande ex vittima di fischi, ...

Vincono Lazio, City e Atletico Vince in casa e ottiene una vittoria fondamentale per il cammino in Champions anche la Lazio, che stende 1-0 il Feyenoord grazie al gol di Ciro Immobile (200 reti in carriera).

Champions League – Il Milan batte 2-1 il PSG, anche la Lazio vince e batte 1-0 il Fayenoord. La squadra di Pioli torna a vincere in Champions. Skriniar trova subito il vantaggio per i suoi ma Giroud e Leao ribaltano il risultato.