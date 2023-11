Cala il sipario sull' ottava edizione Chi è rimasto insieme a qualche mese di distanza?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo i numeri da record di questa, stasera alle 21.20 su Real Time, c’è l’appuntamento imperdibile di ogni stagione di Matrimonio a prima vista, cioè la puntata E poi.... Dove scopriremo i destini delle tre coppie che hanno partecipato quest’anno. Che fine hanno fatto? Sono rimaste unite oppure no? Come vestirsi a un matrimonio? 5 look perfetti a 50 anni (e non solo) X Matrimonio a ...