Byd Seal e Dolphin | la prova de Il Fatto it – Le elettriche cinesi sono ispirate al mare

(Di mercoledì 8 novembre 2023) BYD è l’acronimo di Build Your Dreams, azienda cinese che, tra l’altro, produce auto. Ormai però molti sogni di Wang Chuan-Fu, il fondatore della società, siavverati. Il chimico cinese l’ha creata nel 1995 per produrre batterie per i cellulari.gli anni dello Startac e del Nokia 3310, preistoria. Ventotto anni dopo l’azienda è passata da 20 a 600.000 dipendenti. 90.000ingegneri, che generano 19 richieste di brevetti ogni giorno, di cui 15 autorizzati. Questo fa capire quanto sia importante la Ricerca e Sviluppo per una compagnia che, nel frattempo, ha esteso il suo campo d’azione a quattro settori: automobili, elettronica, nuove energie e trasporto ferroviario. E, a proposito di sogni, se nel 2005 BYD ha lanciato la sua prima auto, ad agosto di quest’anno ha prodotto il suo 5 milionesimo veicolo a nuova ...