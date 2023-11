Buone notizie per Naito | Dimesso dopo l’operazione chirurgica

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tetsuyaè una delle superstar della New Japan. Il suo unico difetto è quello di stare spesso “ai box” per infortuni vari. Uno degli ultimi è stata una paralisi del muscolo obliquo dell’occhio destro. Si è operato ad inizio settimana ed è già statodall’ospedale. All’uscita ha parlato del suo rientro. Le sue parole “Ho già tolto la benda e mi sento normale. Non voglio prendermi troppo tempo libero, mi rattrista sapere che non sono nelle varie card, mi rimettero’ in sesto il prima possibile.”