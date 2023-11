Buon compleanno Francesco Molinari | Sandro Mazzola | Marco Balestri | …

(Di mercoledì 8 novembre 2023)Alain Delon,… …Paolo Taviani, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi… Oggi 8 novembre compiono gli anni: Silvana Abruzzese Lattman, scrittrice; Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Antonio Mercurio, antropologo; Antonio Pellis, ex calciatore; Paolo Taviani, regista; Bruno Franceschina, ex calciatore; Alain Delon, attore, regista, produttore; Stefano Passigli, politico; Bernardo Rogora, ex calciatore; Villi Bossi, scultore; Gaetano Pesce, scultore, designer, architetto; Patrizia de Clara, attrice; Enrico Lechner, ex slittinista; Carlo Alberto Tregua, giornalista; Marija Pirjievec, storica, scrittrice. Inoltre, compiono gli anni:...

"Si chiama Luigi Riva. Per tutti è Gigi. Per quelli che lo hanno amato sopra ogni cosa è Giggirrivva. Per il mondo - per velocità, potenza e reti segnate - è Rombo di Tuono.ad un attaccante e ad un uomo straordinario". Tramite una stories su Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, celebra ildi Gigi Riva che oggi compie 79 anni. .

Ricky Albertosi, ex compagno scudettato di Gigi Riva, ha recapitato i suoi aguri di buon compleanno a Rombo di Tuono