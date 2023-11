Bully Ray | “Ric Flair in AEW può rivelarsi una buona occasione per Charlotte Flair”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Come ormai sappiamo da settimane, Richa firmato un contratto con l’AEW: il 16 volte campione del mondo non solo avrà la possibilità di apparire negli show di Tony Khan, ma potrà sponsorizzare la sua bevanda energetica. Ovviamente, questo “cambio di casacca” ha generato diverse reazioni nel mondo del wrestling e una leggenda della WWE comeRay ha voluto dire la sua a riguardo. In un recente episodio di Busted Open Radio, l’ex Tag Team Champion ha parlato di comepotrebbe ottenere dei benefici dal passaggio del Nature Boy in AEW:“Sapete che ci guadagnerà dal passaggio di Ricin AEW?. L’ombra del padre non potrà coprirla per i prossimi anni. ...

L'ultimo match in generale, invece, risale al 21 febbraio 2013, in occasione di uno show della Total No - Stop Action Wrestling (TNA Wrestling) a Londra, in un match 3 contro 3 assieme ae ...

Bully Ray punzecchia Crown Jewel 2023: "Buono, per essere un ... The Shield Of Wrestling

Bully Ray: "Ric Flair in AEW può rivelarsi una buona occasione per ... Zona Wrestling

On the latest "Busted Open Radio," Bully Ray stated that Knight still has a ways to go with his relationship with the WWE Universe. "He's on his way but it's not all there yet. It takes time to get to ...WWE/Impact Wrestling Hall of Famer Bully Ray believes that Charlotte Flair could benefit more than anybody else from Ric Flair signing with AEW. The Nature Boy signed with AEW last month, two years ...