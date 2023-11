Le condizioni di salute dipeggiorano. L'attore 68enne, affetto da demenza frontotemporale , in una recente visita non avrebbe riconosciuto l'ex moglie Demi Moore, che gli ha fatto visita dopo un viaggio in Italia, ...

Bruce Willis, peggiorano le condizioni: «Non riconosce più Demi Moore, lei è devastata» ilmessaggero.it

Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute: non riconosce più Demi Moore Vanity Fair Italia

Peggiorano le condizioni di Bruce Willis. L'attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l'ex moglie Demi Moore, che gli ha ...Peggiorano le condizioni di Bruce Willis. L'attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l'ex moglie Demi Moore, che gli ha ...