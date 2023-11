Bruce Willis non riconosce più l’ex moglie Demi Moore

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Le condizioni di, affetto da demenza frontotemporale, starebbero peggiorando, al punto che l’attore nonrebbe più. Lo ha rivelato una fonte anonima, vicina ai due, al magazine americano Closer: secondo l’amico, l’attore avrebbe un ricordo della“sbiadito” e, durante l’ultima visita delconiuge, lei “capiva che lui non lava”., infatti, è rimasta amica delmarito, al quale è stata sposata per tredici anni e con il quale ha avuto tre figli: Rumer, di 35 anni, Scout, di 32, e Tallulah, di 29. La famiglia allargata è in buoni rapporti e si riunisce periodicamente, in special modo da quando all’attore è stata ...